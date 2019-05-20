Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ее акккаунт

"Починаємо…", - подписала снимок Елена. За несколько часов существования страницы на новую первую леди подписались более 23 тысяч пользователей "Инстаграма".

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп.

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За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 76 тысяч.