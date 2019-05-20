Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
20.05.19 14:01

Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом. ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская завела себе новый официальный "Instagram". Первым фото стало селфи с ее мужем Владимиром Зеленским перед его инаугурацией в президенты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ее акккаунт

"Починаємо…", - подписала снимок Елена. За несколько часов существования страницы на новую первую леди подписались более 23 тысяч пользователей "Инстаграма".

Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом 01

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп.

Также читайте: Елена Зеленская о статусе первой леди: Я об этом очень серьезно еще не думала. Это страшно

Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом 02

За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 76 тысяч.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100