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20.05.19 17:11

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО

Новая первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для инаугурации одежду ручной работы от известного украинского бренда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей официальной странице в Instagram

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 01

Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 02

Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стал исключением и костюм первой леди.

Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. На расположение элементов на кейпе дизайнеров вдохновил символизм древнего Триполья.

Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда 03

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Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.

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