Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.

Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стал исключением и костюм первой леди.

Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. На расположение элементов на кейпе дизайнеров вдохновил символизм древнего Триполья.

Читайте также: "Дресс-код Украины времен независимости": в Киеве открылась выставка новейшей истории украинской моды. ФОТОрепортаж

Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.

Читайте также: Американский Vogue назвал украинскую вышиванку трендом сезона. ФОТО