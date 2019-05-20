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20.05.19 18:20

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского. ФОТОрепортаж

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 06

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 07

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 08

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 09

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