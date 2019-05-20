США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

От американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. В целом, начиная с 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров.

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"Новое высокотехнологичное оружие на порядок укрепит наши оборонительные возможности и будет служить дополнительным сдерживающим барьером для врага, который продолжает провокации против наших защитников и не соблюдает Минских соглашений", - отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

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По завершении мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.







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Справка.

Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.