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20.05.19 19:59

Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе выполнены плановые ремонтно-восстановительные работы на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, поврежденных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, сообщает украинская сторона СЦКК.

15 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе "НОД2 - Попасная", 17 мая специалисты Луганского энергетического объединения завершили ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередачи Золотое-2 - поселок Екатериновка Попаснянского района.

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18 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередач в районе населенного пункта Золотое-4.

Однако работы по восстановлению инфраструктуры удается выполнять только в Луганской области. Оккупационная администрация в Донецкой области предоставила гарантии безопасности только на обеспечение работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), во время плановых работ обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены до станции и обратно и доставка химических материалов.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочно режим "Тишина" на всей линии боевого соприкосновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 01
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 02

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 03
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 04
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 05
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 06
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 07

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 08
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 09
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 10
Фото: facebook.com/pressjfo.news

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