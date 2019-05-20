Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Зеленский отметил, что действующая Президент Литвы является настоящим и надежным другом Украины.

Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

Глава государства также отметил личные усилия Дали Грибаускайте, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановления Донбасса.

Кроме этого, Президент подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства.

Особую благодарность Владимир Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения на востоке, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы.

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