Зеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении

Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Кроме того, президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

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