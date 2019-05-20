Четыре автомобиля столкнулись на Львовщине - водитель-иностранец погиб. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 мая, на автодороге "Киев - Чоп" в селе Верхнее Синевидное.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись четыре автомобиля: два грузовика - Iveco и МАN, автомобиль Kia и микроавтобуc Renault Trafic, которые двигались в одном направлении.

От полученных травм водитель МАN, 69-летний иностранец, погиб на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно в Украине около 3 тысяч человек погибает в результате ДТП, - Минздрав