На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 и ч.3 ст.204 УК Украины была установлена группа лиц, которые по предварительному сговору наладили незаконное производство и реализацию незаконно изготовленной алкогольной продукции, представляющей угрозу для жизни и здоровья людей. Производство ядовитого фальсификата осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое производство. Также указанные лица незаконно хранили и реализовывали алкогольные напитки иностранного производства, ввезенные на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.





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Реализация алкогольной продукции осуществлялась по всей территории Украины через сеть интернет.

По результатам обысков, проведенных на подпольном производстве, в местах хранения и в автомобилях, используемых для транспортировки незаконно изготовленных ЛВИ, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 307 дал фальсифицированных и иностранных ЛВИ известных мировых брендов, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля, расфасованных в пакеты "bag-in-box" и "tetra-pack", 36,4 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, 371 дал спирта, 2 автомобиля и оборудование общей ориентировочной стоимостью 6 млн гривен.





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Продолжается следствие.

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