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21.05.19 00:59

Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Господин Вейонис прибыл в Украину для участия в торжественной церемонии инаугурации новоизбранного Президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Владимир Зеленский поблагодарил, что в трудный период для нашей страны Латвия была и остается надежным партнером и другом Украины. Президент также особо отметил усилия Латвии в поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Он отметил, что приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными. Президент также выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил усилия Латвии в предоставлении помощи Украине в вопросах реформирования оборонного сектора. И заверил, что в центре его внимания будет оставаться защита иностранных инвесторов.

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Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом 01

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