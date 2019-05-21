Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник военкомата требовал у женщины денежные средства в сумме 40 000 гривен за то, что он оставит ее в покое. Вымогательство сопровождалось угрозами насилия и расправы над бывшей женой и ее близкими родственниками.



После получения части денежных средств, которые требовал мужчина в сумме 20 000 гривен, был задержан в порядке ст. 208 УПК. Военнослужащий обвиняется в вымогательстве (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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