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21.05.19 09:42

Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г.. Мелитополь, совместно с военной прокуратурой Запорожского гарнизона при оперативном сопровождении 5-го Управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили факт вымогательства денег старшим стрелком роты охраны Шевченковского районного военного комиссариата обл. у своей бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник военкомата требовал у женщины денежные средства в сумме 40 000 гривен за то, что он оставит ее в покое. Вымогательство сопровождалось угрозами насилия и расправы над бывшей женой и ее близкими родственниками.

После получения части денежных средств, которые требовал мужчина в сумме 20 000 гривен, был задержан в порядке ст. 208 УПК. Военнослужащий обвиняется в вымогательстве (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР 01
Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР 02

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