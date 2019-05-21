Это разновидность энергетического оружия России, - Гройсман поблагодарил министра энергетики США Перри за позицию по "Северному потоку-2". ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с Министром энергетики США Риком Перри. Спасибо американским коллегам за поддержку в энергетической сфере. Есть много общих наработок, которые нужно усиливать для энергетической безопасности Украины и всего региона. Строительство Nord Stream 2 - разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе", - написал Гройсман.

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