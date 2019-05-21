Нардеп от БПП Король вместе с дочкой незаконно возводят многоэтажку в исторической зоне Киева, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Об этом говорится в материале, который опубликовало "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты предупреждают, что строительство высотки на Батыевой горе может угрожать оползнями. Соседние дома старые и построены без фундамента, на некоторых дворах уже образовались провалы. А во время строительства высотки на крыши домов уже сыпались стройматериалы и повредили их.

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Но, по словам Виктора Короля, никаких норм строители не нарушают. И возводить на том месте высотки можно.







Официально Виктор Король не является предпринимателем. А вот его жена Нина Король занимается бизнесом вместе с Валерием Чинушем. Их компания "Рынок Буковинский" на рынке недвижимости с 1997 года. Кроме того, Чинуш много лет - помощник нардепа Виктора Короля.

У Чинуша также есть совместная компания с дочерью Ильи Павлюка - "финансиста" из команды Владимира Зеленского.

Право собственности почти на 10 соток земли на улице Докучаевской, где расположена историческая местность Батыева гора, Виктор Король получил в 2010-м и с тех пор декларирует ежегодно.

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В 2016-м Король передал ее под застройку компании "Платинум Холл", руководит которой Иянина Горбатюк. По информации "Слідство.Інфо", Иянина - его дочь.

"Я владею такой интуицией, знаю с этими людьми можно иметь дело, а с этими - нет, - прокомментировал он Слідство.Інфо. - Перед тем, как принять решение застроить и все сдать, я посмотрел в закон - одной из норм является сдача под строительство юридическим лицам. Я этим и воспользовался".

Несмотря на то, что согласно Генплану эта земля относится к "жилой усадебной застройке" и возводить сооружения выше 4 этажей здесь нельзя, Виктор Король уверен, что многоэтажку строят без нарушений.

"Неправда, нигде не написано 4 или 5 этажей, - сказал он журналистам. - В той местности застройка не должна превышать 27 метров от уровня земли".

Вопрос журналистов "Слідство.Інфо" нардеп Виктор Король назвал неэтичными и бессмысленными: "В моих официальных обязательствах нотариально не записано, что как владелец я должен контролировать строительные нормы и все такое".

Виктор Король

Но нарушения на строительстве высотки на Батыевой горе все же выявляли. Осенью 2017 там проводил инспекцию Департамент архитектурно-строительного контроля Киева. На время проверки компания "Платинум Холл", в частности, не представила проектную документацию и отчет об обследовании соседних домов.

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Архитектор Олег Гречух прокомментировал "Слідство.Інфо" строительство на исторической местности столицы и перечислил многочисленные нарушения. В частности, там нет места для свалок и детских площадок, а также по оценке эксперта, зданию не хватит электрической мощности. Кроме того, непонятна ситуация с машиноместами. Если это будет многоквартирный дом, то машины будут парковать на тротуарах по улице Докучаевской.

"Еще грубые нарушения по противопожарным расстояниям до границ соседей, по объезду для пожарной машины. И вообще, там не должно было быть многоквартирного дома", - подытожил он.

После инспекции застройщика обязали устранить нарушения до конца 2017 года. Но строительство продолжается, и, по крайней мере, норма по высоте здания точно нарушается.

"Слідство.Інфо" же Виктор Король сказал, что связывался со строителями и они заверили, что никаких строительных норм не нарушают.