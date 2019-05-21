Подтоплены дома, улицы и приют для животных: спасатели на Прикарпатье ликвидируют последствия непогоды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, по состоянию на 8 утра 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает.

"Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. в/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств", - сообщили в МВД.

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Отмечается, что местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Как сообщает местное издание "Курс", в Калуше Ивано-Франковской области затопило приют для животных "Дім Сірка ". Прикарпатцев просят приютить собак.

Напомним, в результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пунктов в пяти областях.

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