Подтоплены дома, улицы и приют для животных: спасатели на Прикарпатье ликвидируют последствия непогоды. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, по состоянию на 8 утра 21 мая ситуация стабилизировалась, интенсивность осадков значительно уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает.
"Для оказания помощи населению привлечено 126 чел. и 26 ед. техники, из них от ГСЧС 98 чел. в/с, 19 ед. техники и 9 плавсредств", - сообщили в МВД.
Отмечается, что местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.
Как сообщает местное издание "Курс", в Калуше Ивано-Франковской области затопило приют для животных "Дім Сірка ". Прикарпатцев просят приютить собак.
Напомним, в результате осложнения погодных условий произошло срабатывание автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 146 населенных пунктов в пяти областях.