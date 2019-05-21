Кернес декларирует гостиничный номер и аренду комнаты, а его гражданская жена владеет бизнесами, элитным автопарком и недвижимостью, - Bihus.Info. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

За последние годы Гайсинская владела автопарком автомобилей. Среди них: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Совокупная стоимость на момент покупки - около 700 000 долларов.

Также с 2015 года Гайсинский владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, на улице Шелковичной. Рыночная стоимость - примерно 25 млн гривен.

Еще две квартиры Гайсинской общей площадью 300 квадратов - в Харькове. Рыночная стоимость - более 300 000 долларов.

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Благодаря странице Гайсинской в Instagram, журналисты Bihus.Info определили точные места, где проходит отдых семьи харьковского городского головы. В 2014 году Гайсинская вместе со своим сыном Родионом Гайсинским отдыхали в отеле Anantara kihavah на Мальдивах. Цена за неделю проживания составляет примерно полмиллиона гривен.

В 2015 году Гайсинская отдыхала на Сейшельских островах в отеле Fregate Private Island. Определить точное место журналистам помогли мелкие детали на фото: черепаха и остров на горизонте. Пляжи этого курорта названы журналом "Times" лучшими в мире. Цена за неделю отдыха достигает полутора миллиона гривен.

Почти каждый год семья Кернеса отдыхает в пятизвездочном отеле Palace Merano в Италии. Журналисты нашли место расположения отеля благодаря деталям, которые попали на фотографию. Кроме отеля, здесь расположена клиника одного из самых известных диетологов в мире Анри Шено. Неделя отдыха в отеле стоит более 5000 евро без детокс программы.

Также часть фотографий Гайсинской была сделана в Лондоне. Здесь, в элитной Regent's Business School, учился ее сын Родион Гайсинский. На своей старой странице в социальной сети "Вконтакте" Родион указал факультет, где он учился. Обучение на магистерской программе стоит от 17 000 фунтов в год. Срок обучения варьируется от 3 до 4 лет. Поэтому минимум 3 года обучения пасынка Кернеса стоили пятьдесят одну тысячу фунтов или миллион восемьсот тысяч гривен.

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Благодаря фотографиям в Instagram Оксаны Гайсинской, журналисты нашли дом, в котором вероятнее всего жил Родион Гайсинский. Это Parkwiev Residence на известной улице Baker Street. В 2014 году Гайсинская сфотографировалась в холле этого здания.

Через год она снова cфотографировалась в этом же холле.

Журналисты отмечают, что аренда квартиры в Parkwiev Residence на 3 года стоит примерно 390 000 фунтов, покупка - от миллиона фунтов стерлингов.

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Кроме того, отмечают журналисты, на Оксану Гайсинскую перерегистрирована большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью.

Например, компания Гайсинской ООО "Ривлад" владеет торговой площадью на улице Валентиновская в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Геннадия Адольфовича. Затем эта земля была приватизирована через суд.

Кроме того, Кернес с 2015 года получил прибыль от задекларированной им компании "Финекс-капитал" в размере 60 млн гривен. "Финекс" - компания по управлению активами, созданная еще в 2006 году. Ее основателем значится Игорь Когут, - бизнес партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова.

В портфеле "Финекса" несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания "ДБК-Уровень". За последние 3 года она получила заказов из бюджета почти на 200 млн гривен.

Еще одна из компаний "Финекса" - ООО "ФК Платежный центр". От местных властей она получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты электронных билетов. Каждый раз, когда харьковчане пополняют свою карточку, Геннадий Кернес опосредованно, через "Финэкс-кэпитал", получает свой процент с каждого билета.

После того, как харьковские журналисты начали писать о связи "Платежного центра" с "Финексом", компанию переписали на других людей. Журналисты пытались связаться с одной из совладелиц компании Екатериной Авраменко, однако она не смогла объяснить чем занимается "ее" компания.

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Отмечается, что редакция Bihus.Info несколько недель пыталась договориться о комментарии с Геннадием Кернесом. Сначала пресс-служба сообщила об интервью "после 10-го мая". Но после 10-го мая там прекратили отвечать на звонки и сообщения.