Волонтеры снова передали военнопленным украинским морякам в "Лефортово" 24 сумки продуктов. ФОТО

Об этом Крым.Реалии сообщил гражданский активист из России Константин Котов, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что в сумках - продукты, разрешенные ФСИН России: колбаса, сыр, яблоки, мандарины, чай и другое.

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"Включая салат листовой, который в описи почему-то надо записывать как "зелень". Сегодня все это передали в СИЗО. Так и живем: от суда и до суда, от передачи и до передачи... А весна уже на исходе и хочется чтобы ребята увидели зелень листвы не за тюремной решеткой, а на свободе", - рассказал активист.

Напомним, в середине апреля российские волонтеры доставили 24 сумки с продуктами в московское СИЗО "Лефортово", где удерживают захваченных ФСБ России в ноябре прошлого года украинских моряков.

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