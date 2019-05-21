Пограничники в зоне ООС навымогали с перевозчиков взяток на 600 тыс. грн и погорели при получении очередной суммы. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что преступную схему получения неправомерной выгоды на КПВВ "Новотроицкое" раскрыли и пресекли сотрудники военной прокуратуры ООС, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, и сотрудники Управления защиты экономики.

"Правоохранители задокументировали 70 фактов на общую сумму более 600 000 гривен, когда шесть инспекторов пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" требовали и получали средства от перевозчиков, создавая для них искусственные препятствия", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Доцент одного из вузов Закарпатья задержан за систематические взятки за сдачу экзаменов, - СБУ. ФОТО

Вчера, 20 мая, после получения очередной части неправомерной выгоды, их преступная деятельность была прекращена.

Сегодня проведены обыски в служебных помещениях КПВВ "Новотроицкое" и у всех фигурантов этого дела. Изъяты средства (в рублях, долларах и евро), а также черновые записи с распределением соответствующих сумм между участниками преступной схемы. В порядке ст. 208 УПК Украины уже задержаны 3 должностных лиц и проверяется причастность к схеме других лиц.





