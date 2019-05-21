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21.05.19 17:43

Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него. ФОТОрепортаж

За недокументирование противоправной деятельности предпринимателя мужчина предложил начальнику отдела НПУ пять тысяч долларов. 20 мая фигуранта задержали при попытке подкупа полицейского.

Оперативники Управления защиты экономики в Волынской области Национальной полиции выявили факты противоправной деятельности предпринимателя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. Мужчина стал победителем конкурсных торгов на поставку продукции в государственные учреждения.

Однако, как было установлено, данная продукция не соответствовала нормам качества, указанным в тендере. Кроме того, стоимость такой продукции была значительно ниже. Сейчас по установленным оперативниками правонарушениями проводится досудебное расследование.

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Во избежание ответственности предприниматель обратился к руководителю отдела управления защиты экономики с "предложением" - обещал пять тысяч долларов за прекращение процессуальных действий в уголовном производстве и дальнейшее его закрытие.

По данному факту военная прокуратура Луцкого гарнизона Западного региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

В понедельник, 20 мая, в Луцке оперативники управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Луцкого гарнизона Западного региона задержали предпринимателя при попытке подкупа начальника отдела. С места изъяты пять тысяч долларов США, переданные в качестве неправомерной выгоды.

Предприниматель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него 01
Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него 02
Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него 03
Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него 04

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