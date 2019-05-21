Предприниматель предлагал начальнику управления защиты экономики волынской полиции $5 тысяч за прекращение расследования против него. ФОТОрепортаж

Оперативники Управления защиты экономики в Волынской области Национальной полиции выявили факты противоправной деятельности предпринимателя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. Мужчина стал победителем конкурсных торгов на поставку продукции в государственные учреждения.

Однако, как было установлено, данная продукция не соответствовала нормам качества, указанным в тендере. Кроме того, стоимость такой продукции была значительно ниже. Сейчас по установленным оперативниками правонарушениями проводится досудебное расследование.

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Во избежание ответственности предприниматель обратился к руководителю отдела управления защиты экономики с "предложением" - обещал пять тысяч долларов за прекращение процессуальных действий в уголовном производстве и дальнейшее его закрытие.

По данному факту военная прокуратура Луцкого гарнизона Западного региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

В понедельник, 20 мая, в Луцке оперативники управления защиты экономики в Волынской области Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Луцкого гарнизона Западного региона задержали предпринимателя при попытке подкупа начальника отдела. С места изъяты пять тысяч долларов США, переданные в качестве неправомерной выгоды.

Предприниматель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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