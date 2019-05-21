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21.05.19 21:33

Украинцы за границей будут пристально наблюдать за процессами в нашей стране, - Порошенко провел встречу с лидерами организаций диаспоры Гродом и Футеем. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с руководителем Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и президентом Конгрессового комитета Америки Андреем Футеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Без единства украинцев со всего мира было бы гораздо труднее сформировать мощную международную поддержку Украины в самые непростые для нее времена. Благодарен украинской диаспоре за такую ​​колоссальную поддержку в течение последних пяти лет.

Очень приятно сегодня встретиться с президентом Всемирного конгресса украинский Павлом Гродом и президентом Украинского конгрессового комитета Америки Андреем Футеем.

Лидеры украинской диаспоры заверили, что будут пристально наблюдать за процессами в Украине и выразили надежду, что наше государство будет и дальше двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции".

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Украинцы за границей будут пристально наблюдать за процессами в нашей стране, - Порошенко провел встречу с лидерами организаций диаспоры Гродом и Футеем 01
Украинцы за границей будут пристально наблюдать за процессами в нашей стране, - Порошенко провел встречу с лидерами организаций диаспоры Гродом и Футеем 02
Украинцы за границей будут пристально наблюдать за процессами в нашей стране, - Порошенко провел встречу с лидерами организаций диаспоры Гродом и Футеем 03

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