Военные летчики тестируют отечественное летно-техническое обмундирование, - Минобороны. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, одно из главных преимуществ летно-технического обмундирования - негорючий материал A-KNAH южнокорейского производства. Материал данного типа используется странами НАТО для летных "комбезов" и летно-технического обмундирования уже более десяти лет. Кроме того, США применяют ткань такого типа для боевой огнестойкой униформы и экипировки морской пехоты.
Производитель получит отзывы и замечания от авиаторов, чтобы внести уточнения и изменения перед серийным производством.