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21.05.19 22:45

Военные летчики тестируют отечественное летно-техническое обмундирование, - Минобороны. ФОТО

На Киевщине военные летчики бригады тактической авиации активно тестируют новое летно-техническое обмундирование украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, одно из главных преимуществ летно-технического обмундирования - негорючий материал A-KNAH южнокорейского производства. Материал данного типа используется странами НАТО для летных "комбезов" и летно-технического обмундирования уже более десяти лет. Кроме того, США применяют ткань такого типа для боевой огнестойкой униформы и экипировки морской пехоты.

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Производитель получит отзывы и замечания от авиаторов, чтобы внести уточнения и изменения перед серийным производством.

Военные летчики тестируют отечественное летно-техническое обмундирование, - Минобороны 01
Военные летчики тестируют отечественное летно-техническое обмундирование, - Минобороны 02
Фото: mil.gov.ua

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