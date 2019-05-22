Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Также был передан адаптивный микроавтобус для учебно-спортивной базы зимних видов спорта центра психологической реабилитации военнослужащих МО Украины в с. Тисовец. Оборудование и транспорт закупленны в рамках реализации проекта НАТО по медицинской реабилитации.

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"Сегодня произошло знаковое событие для военного госпиталя, поскольку с помощью трастового фонда по поддержке медицинской реабилитации мы получили реабилитационное оборудование, которое поможет нам быстрее и качественнее проводить процесс восстановления и максимально адаптировать военнослужащего к обязанностям службы или гражданской жизни, - отметил руководитель госпиталя полковник медицинской службы Андрей Ких. - Это оборудование направлено на восстановление двигательной активности конечностей, после черепно-мозговых травм, после инсультов. С его помощью наши бойцы получат медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами и протоколами.

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