Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
22.05.19 00:06

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации. ФОТОрепортаж

21 мая 2019 при участии делегации Офиса Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) в Украине состоялась церемония передачи медицинского реабилитационного оборудования для Ирпенского военного госпиталя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 01

Также был передан адаптивный микроавтобус для учебно-спортивной базы зимних видов спорта центра психологической реабилитации военнослужащих МО Украины в с. Тисовец. Оборудование и транспорт закупленны в рамках реализации проекта НАТО по медицинской реабилитации.

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передали медицинское оборудование для украинских военных. ФОТОрепортаж

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 03
Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 04
Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 05

"Сегодня произошло знаковое событие для военного госпиталя, поскольку с помощью трастового фонда по поддержке медицинской реабилитации мы получили реабилитационное оборудование, которое поможет нам быстрее и качественнее проводить процесс восстановления и максимально адаптировать военнослужащего к обязанностям службы или гражданской жизни, - отметил руководитель госпиталя полковник медицинской службы Андрей Ких. - Это оборудование направлено на восстановление двигательной активности конечностей, после черепно-мозговых травм, после инсультов. С его помощью наши бойцы получат медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами и протоколами.

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 06

Также смотрите: Волонтеры из Литвы передали военному госпиталю в Мариуполе 15 медицинских кроватей и реанимобиль. ФОТО

Ирпенский военный госпиталь получил спецоборудование, закупленное в рамках проекта НАТО по медреабилитации 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100