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22.05.19 12:40

В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО

Из-за обрушение причала в Мисхоре прогулочные катера из Ялты будут ходит только до Ласточкиного гнезда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский.

Утром 21 мая на пляже "Русалка" в Мисхоре обрушился причал для швартовки прогулочных катеров. Причал находится на балансе Ялтинского морского торгового порта и находился в аварийном состоянии уже много лет.

По словам начальника порта Романа Подсудевского, конструкцию будут демонтировать.

В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров 01
Фото: Крым.Реалии

"Мы оградили доступ на причал, плавсредства к нему не швартуются. Сам причал был построен в 1958 году и все сроки его эксплуатации давно вышли, так как последние 20 лет он не ремонтировался, сваи прогнили. Этот и другие причальные конструкции Южного берега внесены в федеральную целевую программу реконструкции, которая рассчитана до 2022 года. Ремонтировать его смысла нет, нужен полный демонтаж и строительство новой причальной конструкции", – рассказал начальник порта.

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"К сожалению, в Нынешний навигационно сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", - пояснил Подсудевский и добавил, что не будет рейсов и в Алупку - там причал также находится в аварийном состоянии.

В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров 02

Ранее ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардык жаловался на бездействие властей по ремонту аварийных причалов в Ялте.

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