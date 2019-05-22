Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства ч.1, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины была установлена группа лиц, которые на территории Харьковской и Полтавской областей в замаскированных помещениях, с использованием специализированного оборудования организовали незаконное изготовление табачных изделий. Также указанные лица незаконно ввозили табачные изделия на территорию Украины вне таможенного контроля с временно оккупированных территорий и Республики Молдова.

Реализовывали продукцию через сеть торговых точек по всей территории Украины и через интернет с использованием служб курьерской доставки.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 475 тыс. пачек незаконно изготовленных и ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля табачных изделий без марок акцизного налога, оборудование, 90 литров ЛВИ и автомобиль общей ориентировочной стоимостью 18 млн 517 тыс. гривен и 227 тыс. долларов США.















Продолжается следствие.