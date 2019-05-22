"Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео У здания парламента собрались около 150 участников акции. Они требуют, чтобы Рада приняла закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками. Также присутствующие настаивают на том, чтобы снизить проходной порог в парламент с 5% до 3%.

"Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%", - заявил, выступая перед участниками акции, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.

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Автор фото - Олег Богачук









































