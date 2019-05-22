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22.05.19 13:40

"Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партии "Свобода" и "Национальный корпус" вместе с объединением "Национальные дружины" проводят под Верховной Радой митинг, требуя выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания парламента собрались около 150 участников акции. Они требуют, чтобы Рада приняла закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками. Также присутствующие настаивают на том, чтобы снизить проходной порог в парламент с 5% до 3%.

"Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%", - заявил, выступая перед участниками акции, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.

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Автор фото - Олег Богачук

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Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 05
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 06
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 07
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 08

Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 09



Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 10
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 11
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 12
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 13
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 14
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 15
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 16
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 17
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 18Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 19
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 20
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 21

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