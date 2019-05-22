Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая. ФОТОрепортаж

День работы депутатов от корреспондента Цензор.НЕТ.
Еврооптимисты Светлана Залищук и Мустафа Найем
Новый представитель президента в ВР Руслан Стефанчук
Борислав Береза фотографирует Стефанчука
Знакомство Стефанчука с депутатами
Ряд депутатов и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявили о необходимости гендерной квоты в избирательных списках
Игорь Кононенко здоровается с коллегой
Депутаты в зале - Евгений Геллер, Оксана Продан и Антон Геращенко
Выступление с трибуны Юлии Тимошенко
Приветствие Вадима Новинского и Сергея Власенко
Олег Ляшко с фракцией напомнили президенту Зеленскому о нормах Конституции
Эмоциональное выступление лидера "Самопомочи" Олега Березюка
Глава международного комитета ВР Анна Гопко
Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат
Александр Третьяков с коллегой
Чат Виктора Развадовского: "Похоже шок после понедельника прошел"
Братья Добкины - Михаил и Дмитрий
Братья Добкины и Наталья Королевская
Наталья Королевская с фракцией Радикальной партии
Александр Вилкул, Юлия Левочкина и Сергей Кивалов
Депутатские приветсвия
Викторя Сюмар с коллегами из "Народного фронта"
Андрей Иванчук и Михаил Поплавский
Руководство ВР - Андрей Парубий и Ирина Геращенко
Юлия Тимошенко и Владимир Литвин
Игорь Кононенко и Ольга Богомолец
Совещание в "Опозиционном блоке"
Первый вице-спикер Ирина Геращенко
Ольга Богомолец и Игорь Шурма
Семен Семенченко
Алексей Гончаренко
Андрей Лозовой и Олег Ляшко в президии ВР. Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк рядом
Довольный Вадим Рабинович