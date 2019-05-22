Цензор.НЕТ

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22.05.19 20:27

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая. ФОТОрепортаж

За день 22 мая, на внеочередном заседании депутаты отказались рассматривать изменения, внесенные в избирательный закон президентом Зеленским, активно знакомились с новым представителем президента в ВР Русланом Стефанчуком и делились впечатлениями.

День работы депутатов от корреспондента Цензор.НЕТ.

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 01

Еврооптимисты Светлана Залищук и Мустафа Найем

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 02

Новый представитель президента в ВР Руслан Стефанчук 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 03

Борислав Береза фотографирует Стефанчука 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 04

И общается с ним

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 05

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 06

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 07

Знакомство Стефанчука с депутатами

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 08
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 09

Ряд депутатов и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявили о необходимости гендерной квоты в избирательных списках

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 10

Игорь Кононенко здоровается с коллегой

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 11

Депутаты в зале - Евгений Геллер, Оксана Продан и Антон Геращенко  

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 12

Выступление с трибуны Юлии Тимошенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 13

Приветствие Вадима Новинского и Сергея Власенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 14

Олег Ляшко с фракцией напомнили президенту Зеленскому о нормах Конституции 


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 15
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 16

Эмоциональное выступление лидера "Самопомочи" Олега Березюка

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 17

Глава международного комитета ВР Анна Гопко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 18

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 19

Александр Третьяков с коллегой


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 20
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 21

Чат Виктора Развадовского: "Похоже шок после понедельника прошел"


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 22

Братья Добкины - Михаил и Дмитрий

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 23

Братья Добкины и Наталья Королевская

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 24

Наталья Королевская с фракцией Радикальной партии

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 25

Александр Вилкул, Юлия Левочкина и Сергей Кивалов

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 26

Депутатские приветсвия

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 27

Викторя Сюмар с коллегами из "Народного фронта"

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 28

Андрей Иванчук и Михаил Поплавский

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 29

Руководство ВР - Андрей Парубий и Ирина Геращенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 30

Юлия Тимошенко и Владимир Литвин

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 31

Игорь Кононенко и Ольга Богомолец

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 32

Совещание в "Опозиционном блоке"

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 33

Первый вице-спикер Ирина Геращенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 34

Ольга Богомолец и Игорь Шурма

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 35

Семен Семенченко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 36

Алексей Гончаренко 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 37

Андрей Лозовой и Олег Ляшко в президии ВР. Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк рядом

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 38

Довольный Вадим Рабинович 

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