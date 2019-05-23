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23.05.19 02:25

Акция в поддержку Сенцова проходит на "Книжном Арсенале" в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на фестивале находится информационный стенд, а также фотозоны. Активисты раздают информационные материалы об узниках Кремля.

Общественные активисты просят участников "Книжного Арсенала" рассказать на своих локациях о Сенцове и узниках Кремля и прикрепить к одежде цифры с количеством заключенных граждан Украины в России и аннексированном Крыму.

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Кроме этого, активисты предлагают всем неравнодушным напечатать слова поддержки на футболках, вспомнить имена и выразить поддержку тем украинцам, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, аннексированном Крыму, а также сделать фото с табличкой #SaveOlegSentsov.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

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