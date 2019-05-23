Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патриарха в Facebook.

Сообщается, что патриарх Филарет тепло поприветствовал высоких гостей и выразил благодарность Церкви-Матери - Вселенском Патриархату и лично, Всесвятейшему Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и постоянную поддержку.

"Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни", - сказал Патриарх.

Святейший владыка отметил, что в это непростое для Украины время, когда против государства продолжается открытая агрессия России, Церковь будет делать все возможное для защиты независимости Украины и единства Церкви, как духовной основы государства.

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"Мы будем всегда отстаивать интересы независимой Украинской Православной Церкви и делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства", - отметил Патриарх.

Митрополит Эммануил передал Пасхальные поздравления от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и выразил радость от встречи и приезда в Украинскую Православную Церковь для того, чтобы поддержать ее и засвидетельствовать любовь и братское единство.

Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской Церкви другими Поместными Православными Церквами и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Беседа, которая длилась около трех часов, состоялась в теплой и дружественной атмосфере. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками", - говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.







Фото: пресс-служба Филарета

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".