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23.05.19 08:59

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие интенсивных осадков на территории западных областей Украины остаются подтопленными 244 домохозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 177 домохозяйств в 16 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районов, городах Калуш и Ивано-Франковск.

В г. Тысменица и с. Пидпечары Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей через места перелива воды.

От ГСЧС для откачки воды и оказания помощи населению привлечены 19 ед. тех., 21 мотопомп и 79 человек л/с.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 01

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 66 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 60 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 11 тыс. 570 м. куб. воды, были привлечены 204 чел. л/ с и 74 ед. тех.

На территории области наблюдается умеренный дождь.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 02

Во Львовской области подтоплены 3 домохозяйства в г. Ходоров Жидачевского района.

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С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 17 выездов для оказания помощи населению, откачено 1 тыс. 356 м. куб. воды, привлекалось 12 ед. техники, 13 мотопомп и 51 чел. л/с.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 03

На территории области осадков не наблюдается.

В Закарпатской области подтоплено 60 домохозяйств в Хустском и Перечинском районах в результате поднятия уровня воды в р. Боржава, произошел перелив воды через автомобильную дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин, длиной 150 м, вблизи с. Ольховка Иршавского района (организован объезд через г. Виноградов).

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 04

Подразделения ГСЧС не привлекались.

На территории области наблюдается умеренный дождь.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

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