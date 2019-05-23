Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального военного музея Украины.

"День 22 мая должен был бы стать особенным в новейшей истории Украины - в этот день в 2014 году 16 украинских военнослужащих погибли за право своих сограждан принять участие в президентских выборах.

Сегодня в Зале Памяти 24 раза раздался звон в память о погибших в этот день в войне на Донбассе. Из них 16 офицеров и солдат из 51-й отдельной механизированной бригады были убиты российскими террористами в ночь с 21 на 22 мая 2014 г. на блокпосту № 10 недалеко от железнодорожной станции Велико-Анадоль Волновахского района Донецкой области", - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 10 блокпостов 51-й бригады в Донецкой области были оснащены незадолго до президентских выборов 2014 г.: чтобы дать возможность местным жителям под защитой военных прийти на избирательные участки и проголосовать. Нападение диверсантов в первую очередь имело целью запугать местных жителей и сорвать выборы в Донецкой области. Но, несмотря на это, 25 мая 2014 г. они состоялись: в Волновахском округе №61 проголосовало около 20% избирателей.

"Выборы Президента Украины - это не только голосование за нового главу государства, но и подтверждение каждым избирателем стремления жить в собственном независимом государстве. Именно поэтому многие хранят на память приглашение на выборы. Даже во время работы Миссии "Эвакуация 200" ( "Черный тюльпан") один из погибших солдат был сразу идентифицирован по именному приглашению на президентские выборы, которое он хранил в своем кармане. Сегодня почтить память погибших в Зале памяти собрались почти все руководители Министерства обороны Украины. Был и новоназначенный главнокомандующий, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал Руслан Хомчак.

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Коллектив НВИМУ желает успехов и побед новому Верховному главнокомандующему, Президенту Украины В.Зеленскому и главнокомандующему Р.Хомчаку, и хочет обратиться с пожеланием: реабилитировать 51-ю отдельную механизированную бригаду, 102 воина которой погибли в войне на Донбассе. Ведь, офицеры и солдаты бригады, которые героически сражались и погибли в Донецкой области в 2014 году, в частности - под руководством генерала Руслана Хомчака, своей кровью доказали, что не были трусами. Под Иловайском с оружием в руках даже погиб командир 51-й бригады полковник Павел Пивоваренко, в поиске и идентификации наши сотрудники приняли посильное участие", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба музея

Напомним, в июне 2014 года 42 бойца 51-й бригады перешли на территорию РФ из-за полного отсутствия боеприпасов, пищи, воды, а также после (по словам офицера) длительного пребывания под обстрелом артиллерии врага. Чтобы не попасть в плен, военные вынуждены были перейти границу в районе погранпункта Изварино.

1 декабря 2014 бригаду расформировали, по месту ее дислокации создали новую - 14-ю ОМБР.

Несколько сот военнослужащих расформированной бригады находились под следствием с лета 2014 года из-за подставившего их руководства.

25 мая 2018 года уголовное дело против 438 военнослужащих 51-й бригады, которых обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ст. 407 УК) было закрыто.