В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой "Ангелов Волыни". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Волынские Новости".

Возложение цветов к памятному фотостенду "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины" состоялось на Театральной площади областного центра Волыни.

Так, чтобы почтить память и помолиться за павших воинов, пришли представители власти, общественные деятели, побратимы и родственники погибших, а также неравнодушные горожане.

22 мая 2014 г. в 4:30 утра состоялся подлый нападение пророссийских сепаратистов в подразделение ВСУ. В этом бою отдали свои жизни 17 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады. А потери в бою под Волновахой стали крупнейшими с начала АТО и крупнейшими в истории украинской армии до этого времени.

В частности, священники отслужили заупокойную молитву, а потом протоиерей Михаил Бучак призвал всех присутствующих встать на колени: "Я думаю, что сегодня нам нужно было бы стоять день и ночь перед ними на коленях и благодарить, что в этот день мы можем стоять на этой площади и с грустью вспоминать лучших".

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После этого все присутствующие помолились за погибших воинов, прочитав на коленях "Отче наш".

"Они на небе, хотя бы потому, что они отошли в мир на такой большой праздник - праздник покровителя Луцка Николая. Николай встретил их в небе. Это ангелы Волыни, которые поднялись в небо, чтобы Волынь процветала, чтобы их дети жили в процветающей стране. Пусть Бог нам в этом помогает ", - отметил Михаил Бучак.

В конце все присутствующие возложили цветы к фотостендам "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины".

















