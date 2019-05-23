Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Два таких вертолета спасатели получили в конце прошлого года в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, которую планируют укомплектовать 55 вертолетами до 2021 года.

На борту вертолета были и.о. начальника Управления ГСЧС в области Игорь Оксентюк , а также врио заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Олег Йосыпив. Особое внимание обратили на районы, в которых ситуация является наиболее опасной и где нужно как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, провести эвакуацию, обеспечить безопасность дорожного движения, осуществить охрану населенных пунктов, жители которых покинули дома из-за стихии.

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Практически в каждом районе в ликвидации последствий бедствия принимает участие большое количество правоохранители. Полиция Прикарпатья перешла на усиленный вариант несения службы и помогает спасателям круглосуточно.

















