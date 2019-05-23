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23.05.19 11:50

Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж

Под Администрацию Президента пришли вдовы погибших военнослужащих ВСУ. Женщины принесли портреты своих погибших мужей и призвали к недопущению проведения референдума о заключении мира с Россией.

Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", женщин встретил под АП один из сотрудников и пригласил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

В пресс-службе главы государства пообещали, что во время встречи вдовы погибших бойцов смогут открыто выразить свою позицию. О результатах переговоров обещают проинформировать на сайте Президента.

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Как рассказала одна из женщин - участниц пикета, прийти под стены Администрации вдов погибших воинов заставило недавнее заявление нового главы АП Андрея Богдана о вынесении вопроса о примирении с Россией на всеукраинский референдум. Женщины заявляют, что они не против переговоров по деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших.

На лестнице при входе в здание АП, а также вокруг помещения размещены фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.

Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 01
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 02
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 03
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 04
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 05
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 06
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 07
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 08
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 09
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 10
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 11
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 12
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 13

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