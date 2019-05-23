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23.05.19 23:36

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского. ФОТОрепортаж

23 мая в столичном Международном выставочном центре прошел 11-й iForum 2019. В этом году его посетили рекордные 13 тыс 286 человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На форуме обсуждались проблемы интернет-бизнеса, рекламы, цифровых технологий, стартапов, космоса, финансов. Однако так или иначе, большинство выступлений были о будущем. Более того, впервые на iForum 2019 для обсуждения проблем будущего выделили целый поток, который стал самым массовым.

А самым популярным спикером - Президент Украины Владимир Зеленский с темой "Гарант инноваций – создаем будущее вместе".

Послушать Президента пришло много посетителей форума.

После выступления В. Зеленский посетил и саму выставку.

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 01
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 02
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 03
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 04
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 05

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 06
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 07
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 08
ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 09

ІForum в Киеве - достижения IT-сферы и присутствие Зеленского 10

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