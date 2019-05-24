Депутаты Бундестага посещали оккупированный Крым по диппаспортам. ФОТО

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Депутаты от АдГ использовали выданные им дипломатические паспорта для того, чтобы без визы въехать в Россию, а из Москвы лететь далее в аннексированный Путиным Крым", - пишет газета.

Ранее парламентарии уверяли, что ездили на оккупированный полуостров "в частном порядке".

Один из этой группы, Удо Хаммелгран, подтвердил, что они использовали дипломатические паспорта.

Отмечается, что три немецких депутата в апреле приняли участие в экономическом форуме в оккупированном Крыму.

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МИД ФРГ неоднократно говорил, что поездки в оккупированный Крым "не рекомендуются", хотя запретить их Берлин не может. В данном же случае речь уже может идти о прямом нарушении предписания, согласно которому служебные паспорта могут использоваться исключительно для официальных деловых поездок.

Как известно, в минувшем году экономфорум в оккупированном Крыму посетили пятеро депутатов той же партии.