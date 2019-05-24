Политическая эквилибристика, конец эпохи, cтавки аутсайдеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Политическая эквилибристика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение
Методичка
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы хотим сделать страну в смартфоне", - Зеленский. ВИДЕО
"Немедленно" нужна кандидатура
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман
Понимать нужно!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ
Искушение
Конец эпохи
Ставки аутсайдеров
Бессонные ночи перед уходом с поста
Очередной провал в ООН
Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке
Момент передачи власти
Крим та Донбас це Україна …
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