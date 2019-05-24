Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.05.19 11:59

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге. ФОТОрепортаж

Неизвестные повредили памятник Святому Владимиру Великому, установленный вблизи украинской церкви в канадском Виннипеге.

Об этом соощает Цензор.НЕТ со сслкой на Укринформ.

"Памятник Святому Владимиру возле Украинского католического храма Святых Владимира и Ольги на МакГрегор-стрит между проспектами Стелла и Флора был обезглавлен", - говорится в сообщении.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 01
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 02
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 03

Кроме головы, неизвестные отбили трезубец с верхней части скульптуры. Отбитые части скульптуры украдены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

Настоятель храма А. Майкл Буячок сказал, что его в этот период не было в городе, но он сразу пошел в церковь, узнав о вандализме от своего секретаря. "Это трагическое событие, ведь памятник много символизировал для нас", - отметил настоятель.

Сообщается, что памятник в Виннипеге был создан известным местным скульптором Лео Молом и освящен в 1984 году Папой Иоанном Павлом II.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 04
Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 05

По мнению настоятеля храма, то, что произошло, является вандализмом. "Я думаю, что это просто вандализм, прямой вандализм. Они не имели ничего против собора, ведь статуя была там в течение многих лет, с 1984 года", - сказал о. Майкл.

По одной из версий, за повреждением памятника могут стоять местные подростки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные в Харькове забросали мусором памятник воинам УПА, - Нацполиция. ФОТО

В свою очередь, в полиции сказали, что им известно о данном инцидент, и квалифицировали произошедшее как вандализм и воровство.

О.Майкл выразил надежду, что украденные части памятника вернут и статую удастся восстановить.

Одна из прихожанок зраму Марта Райх рассказала, что не может поверить в такой акт вандализма. "Мы хотели бы узнать, кто это сделал и по каким причинам", - отметила она изданию.

Как сообщается на странице Украинского союза изобразительных художников Канады (Ukrainian Association of Visual Artists of Canada) в Facebook , автор поврежденного памятника Святому Владимиру Лео Мол является членом данного союза.

Вандалы обезглавили памятник князю Владимиру, установленный возле украинской церкви в канадском Виннипеге 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100