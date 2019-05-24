В центре Киева сотня людей скандирует: "Филарет - наш патриарх". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Возле ворот под стеной Софии находятся до сотни человек. Преимущественно это пожилые люди. Они называют себя прихожанами УПЦ КП. Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх".

Среди их плакатов есть, в частности, такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с патриархом". "Филарет – наш патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

Порядок возле собора охраняют несколько десятков правоохранителей, стоит карета скорой помощи. Ситуация контролируется.

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Внутри Софии Киевской при этом заседает синод ПЦУ. Ожидается, что заседание продлится 3-4 часа. Среди прочих вопросов, синод должен обсудить и конфликт в церкви.







Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя".

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Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".