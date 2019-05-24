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24.05.19 13:33

Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж

Террористы "ЛНР" передали украинским властям 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала увкраинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по май 2019 г. мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, переведенными с оккупированной части Донецкой области - перемещены 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 гг. переведено 454 осужденных. Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которе выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - рассказала Денисова.

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Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 01
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 02
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 03
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 04
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 05
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 06
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 07
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 08
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 09
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 10
Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 11

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