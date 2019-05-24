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24.05.19 15:17

Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго. ФОТО

Очередную ротацию украинских миротворцев торжественно отправили в Конго со Львовщины. Наши вертолетчики проведут там 6 месяцев, обеспечивая воздушную поддержку действий наземных подразделений войск миссии ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Торжественные проводы миротворцев состоялись накануне, 23 мая, на базе одного из военных формирований воздушного командования "Запад" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащих благословил капеллан Марьян Сеник. Школьники Львовщины подарили украинским воинам обереги.

"Стоит отметить, что все военнослужащие этой ротации под командованием летчика первого класса полковника Ивана Шоломия являются участниками боевых действий на востоке Украины", – сказано в сообщении Минобороны.

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В Конго военнослужащие будут выполнять задания по назначению в течение по меньшей мере шести месяцев.

В это время украинские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 будут вести воздушную разведку, патрулировать определенные территории, обеспечивать воздушную поддержку действий наземных подразделений войск Миссии ООН и тому подобное.

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Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 01
Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 02
Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 03Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго 04

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