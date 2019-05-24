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24.05.19 17:18

Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Житель Авдеевки сберегал на своем дачном участке в Ясиноватском районе Донецкой области военные средства поражения российского производства.

боеприпасы

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Получив информацию о схроне, пограничники совместно с представителями Национальной полиции провели осмотр участка, в ходе которого были обнаружены 5 выстрелов ПГ-7В к противотанковому гранатомету РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы были произведены в РФ. С целью проведения дальнейших следственных действий опасные предметы изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ НП в Донецкой области.

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Правонарушитель передан сотрудникам Национальной полиции. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" внесены в ЕРДР. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 01
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 02
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 03
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 04
Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы 05

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