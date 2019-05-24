Пенсионер из Авдеевки хранил 5 выстрелов к РПГ-7 на своем дачном участке: теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Получив информацию о схроне, пограничники совместно с представителями Национальной полиции провели осмотр участка, в ходе которого были обнаружены 5 выстрелов ПГ-7В к противотанковому гранатомету РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, боеприпасы были произведены в РФ. С целью проведения дальнейших следственных действий опасные предметы изъяты представителями взрывотехнического подразделения ГУ НП в Донецкой области.

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Правонарушитель передан сотрудникам Национальной полиции. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" внесены в ЕРДР. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.









