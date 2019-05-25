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25.05.19 10:30

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково. ФОТОрепортаж

О том, что Вилково далеко не "украинская Венеция" уже сказано много. Этот уголок на краю Одесской области и Украины манит скорее своим архаичным рыбацким колоритом. Поселение, основанное староверами-липованами сегодня будто находится между двух эпох. Здесь рядом существуют затопленные деревянные лодки и проходящие по Дунаю многопалубные корабли, архаичные районы староверов и солнечные панели на крышах домов, развитие туризма и неосвещенные улицы ночью.

Цензор.НЕТ предлагает фотообзор цветущего весеннего Вилково, а также кадры осеннего изобилия в городе.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 01

Каналы, на которых возникло поселение, и на которых стоит немалая часть города, называются ериками. Весной их прочищают, а берега покрываются первой зеленью.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 02

Вилково - город на стыке уходящей эпохи и модерности. Деревянные самодельные кладки  пронизывают его старую часть.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 03

Как и деревянные причалы.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 04

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Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 05

Моторной лодкой в Вилково уже никого не удивишь, в отличие от того, что было еще 20 лет назад.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 06
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 07

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 08

Бывает и так.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 09

За Вилково Дунай делится на множество рукавов, по которым стремительно несет свои воды в Черное море. Здесь начинается Дунайский биосферный заповедник - с густыми плавнями и множеством краснокнижных видов флоры и фауны.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 10

Дунай несет свои воды со всей Европы, но благодаря плавням вода здесь чистая.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 11

Встреча маленькой лодки и большого корабля - нормально для этой части Дуная.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 12

В конце лета ерики и острова между ними настолько зарастают, что путник оказывается в зеленом царстве.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 13

Если плыть в лодке по ерику с высокими берегами, то возникает иллюзия пребывания в джунглях.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 14
В Вилково еще сохранилось несколько раздвижных мостиков - чтобы лодка могла проехать по узкому каналу. Это ручной механизм для поднятия моста.

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 15

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Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 16

В городе умеренными темпами развивается туризм. Действуют несколько баз и гостиниц. Некоторые из них - на почти диких островах, ближе к заповеднику.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 17

Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 18

Изобилие рыбы, особенно дунайской селедки. Весной "дунайка", идя на нерест, заплывает в устье Дуная. Здесь питается водорослям, благодаря чему накапливает в себе огромное количество йода. Также местное вино, мед, плоды и брынза - то что манит туристов в гастрономическом плане.
Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 19

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Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково 20

Большая же часть Вилково расположена подальше от воды, на асфальтированных улицах.

Фото: Наталья Шаромова, Ольга Скороход.

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