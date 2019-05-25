Тихие каналы, быстрая река и дунайская селедка - весна и осень в Вилково. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ предлагает фотообзор цветущего весеннего Вилково, а также кадры осеннего изобилия в городе.

Каналы, на которых возникло поселение, и на которых стоит немалая часть города, называются ериками. Весной их прочищают, а берега покрываются первой зеленью.



Вилково - город на стыке уходящей эпохи и модерности. Деревянные самодельные кладки пронизывают его старую часть.



Как и деревянные причалы.



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Моторной лодкой в Вилково уже никого не удивишь, в отличие от того, что было еще 20 лет назад.





Бывает и так.

За Вилково Дунай делится на множество рукавов, по которым стремительно несет свои воды в Черное море. Здесь начинается Дунайский биосферный заповедник - с густыми плавнями и множеством краснокнижных видов флоры и фауны.



Дунай несет свои воды со всей Европы, но благодаря плавням вода здесь чистая.

Встреча маленькой лодки и большого корабля - нормально для этой части Дуная.

В конце лета ерики и острова между ними настолько зарастают, что путник оказывается в зеленом царстве.

Если плыть в лодке по ерику с высокими берегами, то возникает иллюзия пребывания в джунглях.



В Вилково еще сохранилось несколько раздвижных мостиков - чтобы лодка могла проехать по узкому каналу. Это ручной механизм для поднятия моста.

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В городе умеренными темпами развивается туризм. Действуют несколько баз и гостиниц. Некоторые из них - на почти диких островах, ближе к заповеднику.



Изобилие рыбы, особенно дунайской селедки. Весной "дунайка", идя на нерест, заплывает в устье Дуная. Здесь питается водорослям, благодаря чему накапливает в себе огромное количество йода. Также местное вино, мед, плоды и брынза - то что манит туристов в гастрономическом плане.



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Большая же часть Вилково расположена подальше от воды, на асфальтированных улицах.



Фото: Наталья Шаромова, Ольга Скороход.