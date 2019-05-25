СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал "артель янтарных старателей" неработающий житель города Олевск. Для добычи "солнечного камня" в приграничных районах Житомирщины он нанимал местных жителей.
По оперативным данным спецслужбы, делец имел "крышу" среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели на территории Олевского района полдесятка санкционированных обысков.
Во время следственных действий сотрудники Управления СБУ в Житомирской области задержали пятерых участников группировки во время незаконной добычи "солнечного камня" путем гидроразмыва почвы. У организатора "бизнеса" изъяты черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность и свидетельствующие о минимальном доходе группировки в 20 тысяч долларов США ежемесячно.
Кроме того, у фигурантов дела изъят добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенератора.
Общая стоимость оборудования составляет более 25 тысяч американских долларов.
Продолжаются следственные действия в уголовном производстве начатом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.