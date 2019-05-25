СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал "артель янтарных старателей" неработающий житель города Олевск. Для добычи "солнечного камня" в приграничных районах Житомирщины он нанимал местных жителей.

По оперативным данным спецслужбы, делец имел "крышу" среди местных правоохранителей, которые за определенное вознаграждение не мешали ему в незаконном промысле и заблаговременно предупреждали о рейдах силовиков.

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В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели на территории Олевского района полдесятка санкционированных обысков.

Во время следственных действий сотрудники Управления СБУ в Житомирской области задержали пятерых участников группировки во время незаконной добычи "солнечного камня" путем гидроразмыва почвы. У организатора "бизнеса" изъяты черновые записи, подтверждающие противозаконную деятельность и свидетельствующие о минимальном доходе группировки в 20 тысяч долларов США ежемесячно.

Кроме того, у фигурантов дела изъят добытый янтарь, шесть мотопомп, два электрогенератора.

Общая стоимость оборудования составляет более 25 тысяч американских долларов.









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Продолжаются следственные действия в уголовном производстве начатом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.