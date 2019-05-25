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25.05.19 14:32

Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине. ФОТО

Сегодня, 25 мая, в церкви Петра и Павла города Львов состоялось прощание с Романом Досяком, 1970 г.р., жителем села Лещин Жидачевского района Львовской области, солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который в ночь на 18 мая, в районе поселка Крымское Луганской области во время боя с наемниками РФ получил огнестрельное ранение в голову.

Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что раненный боец в состоянии комы он был эвакуирован санавиацией в больницу имени Мечникова в Днепре, где 5 суток его жизнь пытались спасти врачи, но 22 мая в 23:15 он умер.

Роман Досяк родился 24.11.1970 года во Львове. Год назад потерял брата, который трагически погиб. На военной службе по контракту находился с осени 2018-го года.

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Похоронили Героя на Лычаковском кладбище Львова. У него остались мать, сестра, жена и двое детей.

Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине 01
Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине 02

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