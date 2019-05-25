Львов простился с воином 10 бригады Романом Досяком, смертельно раненным оккупантами РФ на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что раненный боец в состоянии комы он был эвакуирован санавиацией в больницу имени Мечникова в Днепре, где 5 суток его жизнь пытались спасти врачи, но 22 мая в 23:15 он умер.

Роман Досяк родился 24.11.1970 года во Львове. Год назад потерял брата, который трагически погиб. На военной службе по контракту находился с осени 2018-го года.

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Похоронили Героя на Лычаковском кладбище Львова. У него остались мать, сестра, жена и двое детей.



