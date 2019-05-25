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25.05.19 23:51

Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ. ФОТОрепортаж

Преступная группа наладила схему изготовления, перевозки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Житомира и нескольких районов области. После оперативной закупки амфетамина и марихуаны задержан работник полиции Романовского отделения и его сообщник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, в 2018 году оперативники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили деятельность группы лиц, которая занимается распространением и изготовлением наркотиков. Организаторами наркогруппировки оказались действующие и бывшие полицейские.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона начала уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, которое было передано по подследственности в следственный отдел УСБУ области.

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Правоохранители совместными действиями задокументировали причастность к наркобизнесу 22-летних сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Романовского отделения полиции Новоград-Волынского ОП ГУНП в Житомирской области, их бывших коллег и жителей Романовского, Чудновского районов и Житомира. Заговорщики наладили процесс изготовления амфетамина и марихуаны, их перевозку и сбыт.

На проведении очередной оперативной закупки наркотического средства и психотропного вещества работники внутренней безопасности НПУ, УСБУ и военной прокуратуры задержали капрала полиции и его 35-летнего сообщника, жителя Романовского района.

Проведено 9 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов преступной группы, изготовления, хранения и сбыта наркотиков. Изъяты амфетамин, марихуана, холодное оружие, боеприпасы, шашки и деньги.

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В порядке ст.208 УПК Украины задержанные помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия с целью привлечения всех участников наркокартеля к уголовной ответственности.

Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 01
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 02

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Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 03
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 04
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 05
Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги, - НПУ 06

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