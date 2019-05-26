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26.05.19 09:20

Девятиклассник утонул в озере под Киевом на праздновании окончания школы. ФОТО

В Броварах во время празднования окончания школы в озере утонул 14 летний подросток.

Девятиклассник утонул в озере под Киевом на праздновании окончания школы. ФОТО

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что молодые люди праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели.

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К розыску пропавшего подключился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.

Поиски продолжались около суток и завершились обнаружением тела погибшего в озере. Оттуда его доставали водолазы.

Девятиклассник утонул в озере под Киевом на праздновании окончания школы 01
Девятиклассник утонул в озере под Киевом на праздновании окончания школы 02

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