Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
26.05.19 14:56

Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов. ФОТО

Из-за обстрела один дом сгорел, у другого повреждена крыша. Никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, фотофиксацию по факту обстрела осуществила наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрел велся из станкового противотанкового гранатомета с 18.30 до 20.02 24 мая со стороны населенного пункта Пантелеймоновка.

Наблюдатели СЦКК зафиксировали, что по улице Вишневой в результате разрыва гранат сгорел дом. У другого дома на этой же улице гранатой была повреждена крыша. К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса и продолжают обстрелы населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил. В то же время, Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что ВС РФ сознательно демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты роют траншеи в районе Петровского, пытаясь приблизиться к нашим позициям, - СЦКК

Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 01
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 02
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 03
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 04
Наемники обстреляли улицы поселка Верхнеторецкое из гранатометов 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100