У жителя Марьинского района изъяли взрывчатку и гранаты. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Полицейские получили информацию о том, что молодой человек хранит дома взрывоопасные предметы, в рамках спецмероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия и боеприпасов.

"Во время следственных действий у подростка, который проживает вместе с дедушкой, в летней кухне было обнаружено 2 гранаты СГГ- 5 с запалами и 400 г пластида", - сообщили в полиции.

Молодой человек был судим ранее. Он утверждает, что нашел пластид и гранаты в 2017 году у села вблизи линии боевых действий.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



