Возле магазина в Киеве "бешеный" питбуль нападал на прохожих и искусал щенка. Хозяйка скрылась на "Лексусе", а полиция позже лишь составила протокол. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице Facebook написала пользователь соцсети Ярослава Бирюк.

"Давайте сделаем известной водителя авто Лексус с номерами АI 2332 НК и по совместительству хозяйку бешеного питбуля", - написала пользователь соцсети.

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Так, по ее словам, 25 мая на Проспекте Правды 58, возле магазина "Сильпо" около 13:40 бегал по дороге питбуль без намордника и поводка и нападал на прохожих: "В 10 м от себя вижу мужчину, который свернулся на газоне. Думала, что его укусили. Мамы с колясками в ужасе пытаются скрыться другой стороной. Бешеный пес продолжает бегать. Его хозяйка кричит и хочет его поймать. Минут 5 она наконец его ловит и бьет раз 15 по морде. Рядом стоит ее испуганный ребенок. Девочка лет 4-5 на вид. На мою просьбу одеть на собаку намордник и взять на поводок, она начала кричать на меня. После чего пошла на парковку. В это время мужчина на газоне поднялся. Оказалось, что покусали не его самого, а его собаку. Щенок шарпея, который к тому же слепой от рождения".

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Бирюк отметила, что в 13:50 она вызвала полицию. А рядом проходившая семья с ребенком рассказала, что это уже не первый случай, когда хамовитая хозяйка натравливает питбуля на людей, на замечание не реагирует и только угрожает. После того как владелица собаки бойцовской породы услышала, что была вызвана полиция, она кому-то позвонила, села в авто и быстро уехала.

Полиция приехала на место происшествия в 14:31, был составлен протокол.

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Также она сообщила, что на ее вопрос, почему так долго добиралась полиция (40 мин. - Ред.), правоохранители ответили, что получили вызов 10 минут назад и ехали с другого конца города. На весь район всего 4 патрульных автомобиля и все, что они могут сделать, это составить протокол и передать его в управление.



Фото: Бирюк/Facebook

"А теперь у меня вопрос к Национальной полиции Украины и министру внутренних дел господину Арсена Авакову - что должно случиться, чтобы полиция меня как гражданина начала защищать? Меня должны убить? Искалечить? Только тогда они приедут составить протокол? Может если государство не может меня защитить, то пусть мне даст это право сделать самой. Если бы у меня был пистолет, то я бы не боялась бешеных псов и могла бы спокойно ходить по улицам родного города. Прошу всех не оставаться равнодушными. Давайте не допустим, чтобы неадекватное лицо продолжало безнаказанно терроризировать мирных граждан. Ненаказанное зло растет со временем", - резюмировала Бирюк.

Как сообщает "Киев.Оперативный" на своей странице в Facebook владелицей собаки является та самая госпожа Левантина Лисовая, которая кричала детям "Вначале заработай денежку, купи машинку, а потом будешь взрослым дядям и тётям указывать как ездить", когда пытались проехать по тротуару.