Народному герою Украины, добровольцу из Беларуси Дмитрию Рубашевскому (позывной Ганс), получившему ранения на Донбассе, нужна помощь в лечении. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Александра Каладжиева, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаемся ко всем сознательным и неравнодушных украинцам. Очень нужна ваша помощь и поддержка. Рубашевский Дмитрий, друг Ганс, Народный Герой Украины, отважный воин, которого многие знают, как честного и порядочного человека, боевые заслуги которого трудно переоценить, настоящий побратим, доброволец из Беларуси. При выполнении боевой задачи, друг Ганс получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения всего тела. Один глаз спасти не удалось, поэтому нужно будет протезирование, за второй - борются врачи офтальмологи. У Дмитрия длительное и финансово затратное лечение, протезирование и реабилитация. Просим всех неравнодушных людей помочь. Сбор средств делаем на карту невесты Дмитрия Галины 5168755433533144 Корчак Галина", - рассказала волонтер.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Рубашевским: Белорус Ганс: "Моя главная задача – помочь украинцам вернуть Украину в ее прежние границы".



