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27.05.19 13:43

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Во время беспорядков Южной исправительной колонии №51 в Одессе пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По данным полиции, для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры.

"По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 01

Отмечается также, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 02

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Во время беспорядков в одесской колонии пострадали четверо сотрудников учреждения, открыто уголовное производство, - полиция 03

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